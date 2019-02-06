Третья мировая война может начаться с конфликта в Тихом океане – прогноз

Москва, , 12:09 — REGNUM В отношениях с США Китай ведёт себя крайне осторожно и старается не занимать жёсткой позиции, полагает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 6 февраля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова президента США Дональда Трампа о том, что Америка готова рассмотреть возможность подписания нового Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, включив в него и Китай.

«Я не думаю, что Китай к этому уже готов, — сказал Шаповалов. — Но, как мы видим, он пока демонстрирует готовность к диалогу и даже готовность к определённым уступкам в отношении США. Но диалога по политическим и военно-политическим вопросам у США и Китая пока не было. Нет такой практики в принципе. Кроме того, нужно учитывать несколько моментов. США — мировой лидер, который теряет свои позиции, а Китай — это претендент на мировое лидерство, который наращивает свои позиции. Пока в настоящий момент КНР не готов к открытому противостоянию с США. Но время работает на Китай. С каждым годом и каждым десятилетием США будут терять, а Китай приобретать. Это общий тренд, но пока Китай ведёт себя крайне осторожно».

В этой связи Шаповалов подчеркнул, что диалог с Китаем по вопросу нового ДРСМД не обязательно приведёт к положительным результатам, поскольку для того, чтобы эти положительные результаты были достигнуты, США тоже должны пойти на определённые уступки.

«И ещё один момент: с Китаем невозможно договориться только по одному пункту, — сказал Шаповалов. — Очевидно, что назрела потребность не просто в диалоге по ракетам средней и меньшей дальности, но в диалоге по всем вопросам проблематики безопасности. Назрела необходимость не просто в американо-китайском диалоге по безопасности, а в целом международном диалоге по безопасности в бассейне Тихого океана. Конечно, Тихий океан в настоящее время — самая опасная зона. Здесь может возникнуть третья мировая война, и очевидно, что создание систем безопасности и сотрудничества в Азии напрашивается и является единственной альтернативой сползания в глобальную войну. Но в этом процессе должны участвовать не только США и Китай, но также Россия, Япония и Индия и некоторые другие страны региона».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению депутата Госдумы Вячеслава Никонова («Единая Россия»), выйдя из действующего ДРСМД, Трамп в обозримом будущем будет безуспешно приглашать к переговорам Китай и «другие страны».

«Трамп открыл ракетно-ядерный ящик Пандоры», — убеждён Никонов.

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