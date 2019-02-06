Оппозиция Бангладеш: на фоне падения страны в пропасть у партии проблем нет

Дакка, , 12:41 — REGNUM Генсек оппозиционной Бангладешской националистической партии (БНП) Мирза Фахрул Ислам Аламгир заявил, что «у партии нет никаких проблем». По информации бангладешского новостного издания «Калер контхо», эти слова генсек БНП произнес на пресс-конференции в штаб-квартире партии. Как заявил Мирза Фахрул Ислам Аламгир, «сегодня страна катится в пропасть, нация наша катится в пропасть, нарушаются все права человека, а вы говорите — проблемы у БНП». В этой связи, считает генсек БНП, у его партии «проблем нет».

По мнению Мирзы Фахрула Ислама Аламгира, нынешний состав парламента Бангладеш не собирается «обсуждать проблемы женщин, претерпевших насилие», причем не станет делать этого именно потому, что «сами власть имущие это насилие и чинят». «Все СМИ сейчас мусолят тему ошибок, которые допустила наша партия в разные периоды своей деятельности, однако ни у кого их них не хватает смелости коснуться вопроса о том, как правящая партия планомерно уничтожает государственность, нарушает Конституцию страны», считает генсек БНП.