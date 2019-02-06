Индонезия и Польша улучшают связи в области образования и культуры — СМИ

Джакарта, , 11:34 — REGNUM Правительство Индонезии через министерство образования и культуры и посольство Индонезии в Польше продолжает улучшать сотрудничество в области образования и культуры с правительством Польши, сообщает информагентство Monitorday.

«Важно улучшить сотрудничество, учитывая, что страна с населением около 37 млн человек является дверью Индонезии в страны Восточной и Центральной Европы», — заявил министр образования и культуры Индонезии Мухаджир Эффенди.

Издание отмечает, что Индонезия намерена направить учителей и студентов по обмену в Польшу, а также назначить атташе по образованию и культуре.

Напомним, отношения между Индонезией и Польшей налажены давно. С 1974 по 2018 год около 450 польских студентов приняли участие в образовательной программе Darmasiswa для изучения искусства, культуры и языка в Индонезии. Эта программа привлекает около 30 польских студентов каждый год, хотя министерство образования и культуры Индонезии может предоставить квоты только 12 студентам.