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Индонезия и Польша улучшают связи в области образования и культуры — СМИ

Политика

Индонезия намерена направить учителей и студентов по обмену в Польшу, а также назначить атташе по образованию и культуре

Джакарта, 6 февраля 2019, 11:34 — REGNUM  Правительство Индонезии через министерство образования и культуры и посольство Индонезии в Польше продолжает улучшать сотрудничество в области образования и культуры с правительством Польши, сообщает информагентство Monitorday.

«Важно улучшить сотрудничество, учитывая, что страна с населением около 37 млн человек является дверью Индонезии в страны Восточной и Центральной Европы», — заявил министр образования и культуры Индонезии Мухаджир Эффенди.

Издание отмечает, что Индонезия намерена направить учителей и студентов по обмену в Польшу, а также назначить атташе по образованию и культуре.

Напомним, отношения между Индонезией и Польшей налажены давно. С 1974 по 2018 год около 450 польских студентов приняли участие в образовательной программе Darmasiswa для изучения искусства, культуры и языка в Индонезии. Эта программа привлекает около 30 польских студентов каждый год, хотя министерство образования и культуры Индонезии может предоставить квоты только 12 студентам.

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Внешняя политика Индонезии
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