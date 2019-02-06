Минтранс признал нарушения правил строительства в Москве и Петербурге

Москва, , 11:29 — REGNUM Глава Минтранса Евгений Дитрих считает важным соблюдение прав граждан при строительстве, однако указал на трудности при строительстве в Москве, в частности в Ховрино, передает корреспондент ИА REGNUM 6 февраля.

«Соблюдение прав граждан во всех случаях необходимо, как при возведении больших строительных объектов, как на территории мегаполисов, так и в других населенных пунктах», — сказал министр.

Однако, говорит он, «не во всех случаях соблюдение этих правил бывает возможно».

"Абсолютно очевидно, что Москва как чрезвычайно густонаселенный мегаполис, которых по пальцам можно пересчитать в стране, вынуждена в ряде ситуаций вписывать объекты транспортной инфраструктуры, которые в последующем упростят жизнь людей, в существующую застройку. Где-то это получается лучше, там где территории позволяют, удаленность жилых строений, где-то хуже», — отметил Дитрих.

Он выступил за тесное взаимодействие с местными жителями.

«Я за то, чтобы максимально взаимодействовать с жителями регионов. Во-первых, разъясняя те возможности, которые появятся в связи с введением тех или иных объектов, согласовывая с гражданами ведение работ, которые станут максимально комфортными», — пояснил он.

В частности, по словам министра, «работа в ночное время, дневное, по выходным — все графики могут быть скорректированы».

Министр заявил, что ситуация в Ховрино требует особого внимания, и заверил в своем контроле.