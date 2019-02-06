Экс-министр обороны Карабаха намерен участвовать в президентских выборах

Степанакерт, , 11:28 — REGNUM Бывший министр обороны Нагорного Карабаха, герой Карабаха Самвел Бабаян планирует выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих в Нагорном Карабахе в 2020 году президентских выборах. Об этом он заявил в эфире армянской службы «Радио Свобода».

Принимая во внимание тот факт, что для выдвижения необходимо постоянное проживание в Карабахе на протяжении 10 лет, Самвел Бабаян планирует в марте этого года начать сбор подписей среди жителей Карабаха по данному вопросу. Как отметил Бабаян, если удастся собрать необходимое количество голосов, то он сможет участвовать в выборах.

«Конституция позволяет, если кто-то соберет от 5 до 10 процентов подписей, то он сможет участвовать [в выборах]. Мы будем заниматься этим в марте», — отметил Бабаян.

По словам бывшего министра обороны Карабаха, возможные препятствия проведению сбору подписей со стороны нынешних властей для него не являются проблемой.

«Это не проблема для меня. Это их проблема… Во время предпоследней встречи с президентом Карабаха Бако Саакяном я сказал: «Мы проводим черту, забываем все — конфликты, проблемы». Мне показалось, что они должны были понять, что положение Армении и Карабаха сегодня настолько серьезное, что решение личных проблем, конфликты друг с другом — это неправильный подход, потому что мы можем потерять государство, потерять территории. Не нужно этого делать», — заявил Самвел Бабаян.

На вопрос, провел ли Бако Саакян такую «черту», экс-министр обороны Карабаха сказал: «Провел он или нет, будет видно в ближайшее время».

Самвел Бабаян — бывший командующий Армией обороны Карабаха (1993−1999), был министром обороны с 1995 по 1999 год, участвовал в разработке почти всех успешных операций карабахских войск.

В 2000 году за организацию покушения на жизнь главы Карабаха Аркадия Гукасяна Бабаян был приговорен к 14 годам тюрьмы, но был помилован спустя 4,5 года.

По прошествии 17 лет с тех событий Бабаяна арестовали в рамках уголовного дела по факту контрабандного ввоза из Грузии на территорию Армении ПЗРК «Игла». 28 ноября 2017 года он был приговорен к шести годам лишения свободы.

После смены власти в Армении в мае 2018 года Кассационный суд Армении отправил дело бывшего министра обороны Нагорно-Карабахской Республики на новое расследование, а всем трем фигурантом этого дела, в том числе и самому Бабаяну, суд изменил меру пресечения на подписку о невыезде.

Президентские выборы в Нагорном Карабахе пройдут в 2020 году.