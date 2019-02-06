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Хорватия поддержит вступление Македонии в ЕС и НАТО

Политика

Заев стремится заручиться поддержкой других стран полуострова ввиду предстоящих переговоров о вступлении Македонии в ЕС

Скопье, 6 февраля 2019, 12:28 — REGNUM  5 февраля премьер-министр Македонии Зоран Заев встретился с министром обороны Хорватии Дамиром Крстичевичем.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, на встрече Крстичевич заявил, что Хорватия подпишет протокол о вступлении Македонии в НАТО, а также поддержит начало переговоров о вступлении этой балканской страны в Евросоюз.

Крстичевич передал Заеву поздравления по поводу вступления в силу Преспанского соглашения от премьер-министра Хорватии Андрея Пленковича, которое было охарактеризовано как достижение для региона и всей Европы, пример разрешения открытых вопросов для международного сообщества.

На встрече политики подчеркнули, что Македония и Хорватия являются дружественными странами и не имеют открытых проблем в отношениях друг с другом, и что происходящие позитивные процессы открывают большие возможности.

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Зарубежная хроника
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