Оппозиция в Македонии объявила кандидатов на пост президента

Скопье, 6 февраля 2019, 11:41 — REGNUM 5 февраля самая крупная оппозиционная партия Македонии ВМРО-ДПМНЕ (Внутренняя македонская революционная организация — демократическая партия за македонское народное единство) провела пресс-конференцию, на которой широкой общественности были представлены имена кандидатов на пост президента от этой партии. На участие во внутрипартийном конкурсе подали заявку 10 кандидатов. Один из кандидатов подал заявку позже установленного срока, и поэтому не сможет принять участие во внутрипартийном отборе. Пресс-секретарь ВМРО Владо Мисайловски назвал следующих кандидатов:
1. Никита Шектуковски — математик
2. Георгий Манасков — инженер
3. Васко Костов — фармацевт
4. Влатко Джорчев — депутат и член партии
5. Илия Димовски — профессор университета, пенсионер
6. Горан Ангелов — депутат и бывший председатель Винницы
7. Сашо Кутлешоски — доктор сельскохозяйственных наук
8. Гордана Силияновска-Делчева — профессор университета
9. Филип Петровски — доктор политических наук
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в период с 6 до 16 февраля кандидаты должны представить свою программу в муниципальных комитетах.
«Мы поддержим кандидата, который победит в конвенте. Мы призываем их завоевать сердца граждан. Тот, кто победит, должен сплотить нас», — заявил Мисайловски.