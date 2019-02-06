К подписанию нового ДРСМД США привлекут Иран и Северную Корею?

Москва, , 11:32 — REGNUM Участниками нового Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности могли бы стать Иран и КНДР, полагает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 6 февраля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова президента США Дональда Трампа о том, что после выхода из ДРСМД Америка могла бы договориться о новом соглашении, «подключив к нему другие страны».

«Другие страны — это прежде всего Северная Корея и Иран, — сказал Шаповалов. — Однако обе страны являются странами-изгоями в американской системе координат. И крайне маловероятно, что Тегеран и Пхеньян пойдут на какие-то переговоры с США, и более того, совершенно невероятно, что США пойдут на подобного рода договорённости, например с Ираном. США схлопнули тот договор с Ираном, который уже был. В этом контексте как вы себе представляете ситуацию, при которой США, разорвав договорённость с Ираном и наплевав на мнение всего мирового сообщества (в том числе на своих друзей и партнёров), начнут предлагать Ирану новое соглашение? Это звучит абсолютно абсурдно».

Но с КНДР, как считает Шаповалов, у США больше перспектив.

«Вашингтон и Пхеньян находятся в состоянии диалога, инициированного Дональдом Трампом, и я не верю, что этот диалог завершится успехом, — подчеркнул политолог. — Но он идёт, и включить в этот диалог ещё один пункт вполне реально. Я не верю в успех этого диалога, потому что непонятно, на какие уступки США готовы пойти в отношении Северной Кореи. Иными словами, эта дефиниция «другие страны» не наполнена смысловым содержанием. Это не перечень конкретных стран, которые США приглашают к диалогу, а скорее всего, она является констатацией того, что ракеты есть не только у США, РФ и КНР».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 20 октября 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о намерении выйти из Договора РСМД из-за нарушений его условий со стороны России. Речь идёт о наличии у Москвы ракеты 9М729, которая якобы нарушает ранее подписанный договор. Позже, 2 февраля, глава Белого дома официально сообщил, что Вашингтон начинает процедуру выхода из ДРСМД, которая должна завершиться в августе 2019 года.