Несчастья Украины не из «ящика Пандоры»: есть другие источники

Москва, , 11:09 — REGNUM По большому счёту, «ящик Пандоры» на Украине был открыт давно. Не будем говорить о XIX веке, когда на эти земли было привнесено украинство, — это было бы слишком далёким историческим экскурсом, но будем иметь это в виду. В 1990-е годы Украину вновь поставили на путь слома традиционного геополитического вектора развития, агрессии в отношении России, русских, всего русского, считает обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин, комментируя заявление главы украинского МИДа Павла Климкина.

«Те, кто это сделал, — а это и часть украинской элиты, и известные силы в США и Западной Европе — навсегда приняли на себя печать сеятелей несчастий для украинцев. Павел Климкин из их числа», — отметил эксперт.

Но, по его мнению, речь сейчас идет не собственно о Климкине, а о вошедшем на Украине в апогей времени пожинания несчастий. Оно предполагает стремление тех, кто совершил преступление против своего народа, попытаться переложить вину на своих подельников.

«Климкин будет говорить, что в открытии «ящика Пандоры» виноваты те, кто начал отстранять от должностей лиц с американским гражданством, Ляшко будет играть на антиамериканских чувствах, Тимошенко будет винить во всем Порошенко, Порошенко — Россию, все они вместе будут продолжать политические репрессии против немногих оставшихся на Украине здравомыслящих людей типа Виктора Медведчука…

В отличие от людей (вспомним Льва Толстого и его «Анну Каренину»), страны в счастливые периоды друг на друга не похожи, а вот их несчастья в современном мире во многом одинаковы. Причина, думаю, понятна: есть единый внешний источник несчастий — совокупный Запад и его передовой отряд США, и есть схожая в главном, от Украины до Венесуэлы, политика внутренних компрадоров», — высказал своё мнение Демурин.

Как сообщало ИА REGNUM, украинский министр иностранных дел написал в Facebook, что отстранение от должности и.о. министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун открывает «ящик Пандоры».

Читайте также: Климкин: Отстранение чиновницы Супрун открывает ящик Пандоры