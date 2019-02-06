Среда, 6 Февраля 2019 года
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Заместитель мэра Ярославля по вопросам ЖКХ покидает свой пост

Политика

Он уйдет в начале марта

Заместитель мэра Ярославля по вопросам ЖКХ покидает свой пост
Иллюстрация: City-yaroslavl.ru
Михаил Кузнецов (слева) и Владимир Волков

Ярославль, 6 февраля 2019, 11:06 — REGNUM  Заместитель мэра Ярославля по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Михаил Кузнецов покидает свой пост. Он сам написал заявление. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил источник, близкий к мэрии города.

Кузнецов уйдет на сразу, а в начале марта. Решение принято в ходе консультаций не только с городскими, но и региональными властями.

Ранее мэр города Владимир Волков объявил Михаилу Кузнецову строгий выговор в связи с плохой уборкой города от снега. Впрочем, отставку стоит связать скорее с тем, что Михаил Кузнецов — член старой команды мэрии, а новый мэр проводит ротацию кадров, перевозя в Ярославль чиновников, с которыми он работал в Люберецком районе Московской области и Переславле.

Сам Михаил Кузнецов отказался как-либо комментировать эту ситуацию корреспонденту ИА REGNUM.

Читайте ранее в этом сюжете: Школа начинающего мэра, или Почему Ярославль перестали чистить от снега

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