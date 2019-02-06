Президент Австрии совершил государственные визиты в Израиль и Палестину

Иерусалим, , 11:02 — REGNUM Федеральный президент Австрии Александр ван дер Беллен находится в пятидневной поездке по Ближнему Востоку, пишет газета Kurier.

4 февраля ван дер Беллен слушал австрийский гимн в Иерусалиме вместе с президентом Израиля Реувеном Ривлином, а спустя сутки, по словам газеты, его приветствовали «фальшивыми, громкими, напоминающими гимн Австрии» звуками в резиденции президента Палестины в Рамалле. После переговоров с палестинским лидером Махмудом Аббасом президент возложил венок к могиле председателя исполкома Организации освобождения Палестины Ясира Арафата.

В своем выступлении на Западном берегу реки Иордан ван дер Беллен подчеркнул «хорошие отношения между Австрией и Палестиной» и высказался в поддержку концепции «двух государств для двух народов» — создания государства Палестина и мирного сосуществования с Израилем. Махмуд Аббас в ответ заявил, что приоритетом для него является признание Палестины в мире.

«Демократия — вот наш путь к восстановлению мира», — сказал австрийский гость.

«Австрия — друг Израиля и Палестины», — подчеркнул он.

5 февраля ван дер Беллен вновь вернулся в Иерусалим для встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, отложенной из-за простуды последнего. Как сообщила федеральная канцелярия Австрии, часовая беседа прошла «в очень приятной атмосфере». Нетаньяху поблагодарил канцлера Австрии Себастьяна Курца и президента ван дер Беллена за сильную позицию против антисемитизма и антисионизма.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Израиля не поддерживает отношений с Австрийской партией свободы, входящей в правительственную коалицию с декабря 2017 года. Израиль обвиняет партию и ее лидера, вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе в антисемитизме.

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