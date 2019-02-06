Посол Индонезии о теракте на Филиппинах: Вина граждан Индонезии не доказана

Манила, , 11:04 — REGNUM Посол Индонезии на Филиппинах Синьо Харри Сарундаджанг заявил, что национальная полиция Филиппин не опубликовала свидетельства причастности граждан Индонезии к взрыву в церкви на острове Холо, сообщает Antaranews.

«Местные власти не опубликовали результаты теста ДНК и официальные снимки с камер видеонаблюдения на месте взрыва, после заявления о том, что двое граждан Индонезии причастны к взрыву», — заявил посол.

На основании данных посольства Индонезии в Маниле, новости о причастности граждан Индонезии к теракту передавались правительством Филиппин в средствах массовой информации без оснований, доказательств и результатов расследования. В связи с этим посольство Индонезии в Маниле просит МИД Филиппин дать разъяснения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр внутренних дел Филиппин Эдуардо Ано заявил, что за совершением теракта в католической церкви на острове Холо на юге Филиппин, 27 января 2019 года, стоят индонезийские террористы-смертники.

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