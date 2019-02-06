Минтранс назвал регионы, отстающие в строительстве дорог

Москва, , 10:42 — REGNUM Плановых показателей по доле региональных дорог, находящихся в нормативном состоянии, не смогут достичь 22 субъекта РФ. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 6 февраля заявил министр транспорта России Евгений Дитрих на пленарном заседании в Госдуме.

«Вынужден с сожалением констатировать, что не по каждому из участвующих в проекте субъектов будет достигнут конкретный показатель 50%. По указу, он должен быть среднесетевым, а 22 региона, с учётом очень низкой стартовой позиции, очень плохого качества региональной дорожной сети, не смогут за этот период времени выйти на показатель 50% в каждом из них конкретно», — заявил Дитрих.

В частности, ряд регионов сегодня имеют показатель доли дорожной сети в нормативном состоянии менее чем 20% и даже 15%.

В целом же за период реализации национального проекта в сфере автомобильных дорог, который должен быть реализован до конца 2024 года, в норму должны быть приведены 39 тыс. 800 км автодорог регионального межмуниципального значения. 260 тыс. км дорог регионального значения из 511 тыс. будут в нормативном состоянии, указал министр.

«В последние годы такого масштабного объёма дорожных работ по капитальным ремонтам, реконструкциям наша страна ещё не видела», — указал он.