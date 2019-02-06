США заставляют ФРГ перевооружаться и покушаются на Венесуэлу: Радио REGNUM

Москва, 6 февраля 2019, 11:00 — REGNUM
- США заставляют Берлин увеличить расходы на оборону;
- «Север-Юг» — Москва и Нью-Дели ускорят реализацию проекта;
- Мадуро назвал причины вмешательства США в дела Венесуэлы;
- Арестован водитель автобуса, перевернувшегося под Калугой;
- В Петербурге студент стал жертвой сосульки.
Следующий выпуск слушайте в 14:00 (время московское).
Слушайте выпуск также на сайте regnum.podster.fm/1136.
Читайте ранее в этом сюжете: Киев винит Россию в своих бедах, Литва видит в ней угрозу: Радио REGNUM