США заставляют ФРГ перевооружаться и покушаются на Венесуэлу: Радио REGNUM

Москва, , 11:00 — REGNUM

Следующий выпуск слушайте в 14:00 (время московское).

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Читайте ранее в этом сюжете: Киев винит Россию в своих бедах, Литва видит в ней угрозу: Радио REGNUM