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Генерала вооруженных сил Южного Судана подозревают в подготовке восстания

Политика

Генерал был арестован в мае 2018 года после игнорирования военных приказов

Джуба, 6 февраля 2019, 10:38 — REGNUM  Военный трибунал Южного Судана 4 февраля начал слушания по делу генерала вооруженных сил страны, обвиненного в госизмене и подготовке восстания против правительства президента Салва Киира, сообщает Daily Monitor Uganda.

По данным издания, генерал Стивен Буой Ролньянг был обвинен в «измене, посягательствах на безопасность», а также в неповиновении военным порядкам.

Буой был арестован в мае 2018 года после игнорирования военных приказов. Продолжение слушания по делу было отложено судом на четверг 7 февраля.

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