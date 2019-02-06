Генерала вооруженных сил Южного Судана подозревают в подготовке восстания

Джуба, , 10:38 — REGNUM Военный трибунал Южного Судана 4 февраля начал слушания по делу генерала вооруженных сил страны, обвиненного в госизмене и подготовке восстания против правительства президента Салва Киира, сообщает Daily Monitor Uganda.

По данным издания, генерал Стивен Буой Ролньянг был обвинен в «измене, посягательствах на безопасность», а также в неповиновении военным порядкам.

Буой был арестован в мае 2018 года после игнорирования военных приказов. Продолжение слушания по делу было отложено судом на четверг 7 февраля.