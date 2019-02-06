В правительстве Северной Осетии произошли кадровые перемены

Владикавказ, , 10:26 — REGNUM Кадровые изменения произошли в правительстве Северной Осетии. Назначены должностные лица в ряд министерств и ведомств, сообщили ИА REGNUM 6 февраля в пресс-службе главы республики.

Так, заместителем министра ЖКХ, топлива и энергетики утвержден Заурбек Кучиев, заместителем министра здравоохранения — Виктория Примо. Мадина Габалова — переназначена заместителем председателя комитета по делам печати и массовых коммуникаций РСО-Алания.

Кроме того, получил назначение на должность главного редактора республиканской газеты «Растдзинад» Борис Хозиев.

В ближайшие дни ожидается также назначение на должность министра образования Людмилы Башариной. В настоящее время она исполняет обязанности главы ведомства. Кандидатура Башариной уже утверждена в правительстве Северной Осетии, осталось лишь дождаться указа главы региона, пишут местные СМИ.

Читайте также: Состав правительства Северной Осетии претерпел значительные изменения

Напомним, что масштабные кадровые перемены произошли в правительстве Северной Осетии в ноябре 2018 года. Тогда были назначены вице-премьерами бывший министр строительства и архитектуры республики Русланбек Икаев, экс-глава министерства образования и науки Ирина Азимова и Тамерлан Гогичаев, который одновременно является министром здравоохранения.

Министром жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики был назначен Майран Тамаев, главой минтруда Борис Хубаев.