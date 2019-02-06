Среда, 6 Февраля 2019 года
10:32:42 МСК

Трамп призвал конгресс запретить аборты на поздних сроках

Политика

Накануне демократы отказались обсуждать эту тему

Вашингтон, 6 февраля 2019, 10:27 — REGNUM  С призывом принять закон, запрещающий аборты на позднем сроке, выступил президент США Дональд Трамп в своем послании к конгрессу, сообщает The Washington Examiner.

«Законодатели в Нью-Йорке с восторгом приветствовали принятие закона, которое позволит бы вырвать ребенка из утробы матери за несколько минут до рождения, — сказал Трамп. — А потом у нас был случай с губернатором Вирджинии, который, в сущности, заявил, что казнит ребенка после рождения. Чтобы защитить достоинство каждого человека, я прошу конгресс принять закон, запрещающий поздние аборты детей, которые могут испытывать боль в утробе матери».

Заявление Трампа прозвучало в свете отказа демократических сенаторов разрешить голосование по законопроекту, который защитит младенцев, родившихся живыми после попыток абортов.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце января сенат штата Нью-Йорк принял Закон о репродуктивном здоровье, который допускает аборты на самом позднем сроке до рождения ребенка. Подписание закона было воспринято в сенате и городе как праздник.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Дискуссия о запрете абортов
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить