Омский министр сельского хозяйства всё-таки покинет свой пост

Омск, , 10:21 — REGNUM В Омской области сегодня, 6 февраля, активно циркулирует информация об отставке министра сельского хозяйства и продовольствия Максима Чекусова. Однако, как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, Чекусов ещё будет работать в должности министра больше месяца.

«Дальнейший переход Чекусова в научную сферу — это решение губернатора Александра Буркова, поскольку Максим Сергеевич, понимая процессы развития всех хозяйств региона, сможет выстроить практическое взаимодействие науки и производства», — прокомментировала начальник Главного управления информационной политики Омской области Анастасия Гуливатенко.

После уходя Чекусова и до завершения формирования новой структуры правительства исполняющим обязанности министра сельского хозяйства будет первый замминистра Николай Дрофа.

Известно, что Чекусов возглавит ФГБНУ «Омский аграрный научный центр»

Между тем, по словам омского политического обозревателя Василия Епанчинцева, Чекусова с 2015 года не раз «отправляли в отставку», «то из-за засухи, то из-за вспышки африканской чумы свиней».

Политобозреватель считает, что новая должность министра — место, где он «сможет реализовать свой потенциал учёного».

«В качестве министра работал качественно и успешно. Даже в сложных условиях 2018 года с большой влажностью на полях. Собрали более 3 млн тонн зерна третьего класса. Ещё с советских времен известно — хочешь погубить карьеру человека, назначь его на сельское хозяйство. Чекусов с расстрельной должностью справлялся. Пожелаем ему удачи на новом месте», — пишет Василий Епанчинцев в своём канале в интернете.

Справка: Максим Чекусов родился 27 июня 1977 года в Омске. В 1999 году окончил Сибирскую государственную автомобильную-дорожную академию (специальность — «автомобили и автомобильное хозяйство»). В 2003 году окончил аспирантуру при ГНУ СибНИИСХ Росссельхозакадемии. В 2011 году стал кандидатом технических наук. На заре своей карьеры работал ведущим инженером в опытно-конструкторском бюро. Был директором ФГУП «Омский экспериментальный завод» Россельхозакадемиии. В ноябре 2015 года был назначен на должность министра сельского хозяйства и продовольствия Омской области.

«За период трудовой деятельности имеет 11 патентов на изобретения, опубликовал 20 научных статей, издал монографию», — подчеркнули в пресс-службе облправительства.