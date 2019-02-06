В Госдуме прогнозируют провал переговоров Трампа о «новом ДРСМД»

Москва, , 10:19 — REGNUM В Госдуме прогнозируют безуспешные переговоры президента США Дональда Трампа с Китаем и другими странами по новому ДРСМД, передает корреспондент ИА REGNUM 6 февраля.

«Выйдя из действующего ДРСМД, Трамп в обозримом будущем будет безуспешно приглашать к переговорам Китай и «другие страны» (интересно, какие). А потом ещё дольше и с тем же успехом будет их превосходить», — написал депутат Госдумы Вячеслав Никонов («Единая Россия») в Facebook.

В послании о положении страны Трамп заявил, что после выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности США приступят к разработке нового соглашения, которое включит Китай и другие страны.

«Трамп открыл ракетно-ядерный ящик Пандоры», — делает вывод Никонов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, если другое соглашение заключить не удастся, в этом случае, по заявлению Трампа, США намерены вкладывать больше средств в новые военные разработки, чтобы «опередить всех остальных».

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