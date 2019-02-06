Прекращение действия ДРСМД угрожает мировой безопасности — Назарбаев

Астана, , 10:33 — REGNUM Нарушение Договора об уничтожении ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) создает опасность для международной безопасности, заявил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств. Об это 6 февраля сообщает агентство «Казинформ».

"Конечно, все страны, которые за мир, должны противостоять этой глобальной катастрофе и принять превентивные меры. Это наша историческая ответственность перед всем человечеством», — отметил Назарбаев.

В ходе церемонии президент также рассказал послам пяти государств стратегические планы развития Казахстана и основные принципы внешней и внутренней политики республики.

Отметим, верительные грамоты главе Казахстана вручили послы Вьетнама Нгуен Тхи Хонг Оань, Японии Тацухико Касаи, Хорватии Рефик Шабанович, Чехии Рудольф Гикл и Таджикистана Хайрулло Ибодзода.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 февраля 2019 года США начали процедуру выхода из Договора об уничтожении ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Вашингтон планирует окончательно выйти из договора через шесть месяцев.

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