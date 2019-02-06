Глава Занзибара поблагодарил Египет за сельскохозяйственную помощь

Занзибар, Танзания, , 10:25 — REGNUM Глава Занзибара Али Мохаммед Шейн отметил усилия, предпринятые Египтом для оказания сельскохозяйственной помощи Занзибару, сообщает газета Nipashe.

Президент Занзибара отметил, что Египет — крупный партнер Занзибара в сельскохозяйственном развитии.

Шейн рассказал, что совместный проект Египта и Занзибара JKU в Бамби имеет огромный успех.

«Мы должны развивать сотрудничество и проводить совместное исследование в секторе сельского хозяйства, чтобы увеличить урожайность, подобрать семена, определить тип почвы», — сообщил Шейн.

Министр сельского хозяйства Египта Эззалдин Абустейт сказал Шейну, что Египет ценит это историческое двустороннее сотрудничество с Занзибаром и будет делать все возможное для его развития.

Архипелаг Занзибар — полуавтономия в составе Объединенной Республики Танзания, со своим президентом, Революционным правительством и парламентом.