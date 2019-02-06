Спикер Пелоси критиковала послание Трампа конгрессу несколько часов кряду

Вашингтон, , 10:08 — REGNUM Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси, один из наиболее активных противников политики действующего президента страны, считает, что многое из сказанного Дональдом Трампом в ходе ежегодного послания к конгрессу не соответствует действительности.

Начав комментировать выступление Трампа, Пелоси на протяжении нескольких часов дала в своем твиттер-акакаунте около трех десятков гневных комментариев к речи главы государства.

Обсуждая экономический рост США, Пелоси призывает помнить, что Трамп остановил более чем на месяц работу правительства, «что стоило американской экономике $11 млрд». Комментируя отчет Трампа о рекордно низком уровне безработицы, Пелоси указывает, что налоговая политика Трампа «и близко не подошла к созданию обещанных Трампом рабочих мест»:

«Во всяком случае, компании увольняли работников, устанавливая рекордные выкупы акций в размере 1 триллиона долларов. Здесь никого не одурачишь, — возмущается спикер. — Если же имеет место «национальная чрезвычайная ситуация», как он хочет, чтобы мы верили, то почему Трамп и республиканцы в конгрессе потратили годы, давая богатым людям 1,3 триллиона долларов на снижение налогов и пытаясь отнять наше здравоохранение? Это просто рекламный трюк, чтобы воспользоваться его шансами на 2020 год».

«Трамп говорит, что он дает результаты, — пишет Пелоси. — Но его действия говорят нам о другом. Он раздавал огромные налоговые льготы миллионерам. Закрыл правительство на рекордные 35 дней. Атаковал доступ американцев к здравоохранению».

Что же до объявленного Трампом «шатдауна», Пелоси отмечает, что Трамп вообще не стал говорить о семьях, которые до сих пор переживают трудности из-за блокировки правительства, даже после ее завершения:

«Было ясно тогда и ясно сейчас, что ему плевать, кто страдает ради его политических трюков. Очевидно, он все еще «гордится» этим», — пишет Пелоси, имея в виду сказанные Трампом перед «шатдауном» слова о том, что он «будет горд» принять эту меру.

Не обошлось и без российского фактора:

«Трамп говорит, что «мы должны быть едины, чтобы победить наших противников за рубежом». Почему же он не противостоит Путину (президент РФ Владимир Путин)? Что у него [Путина] есть на Трампа лично, финансово и политически?»

Спикер обращается к жителям США:

«Если речь Трампа расстроила вас, убедила вас еще больше, что мы должны остановить его разжигающую страх программу, — делайте что-то с этим. Чтобы это правительство работало на людей, потребуется время. Мы должны защитить [демократическое] большинство в палате представителей. Эта работа начинается прямо сейчас», — сказала она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп обвинил Пелоси, которая противостоит его идее строительства стены, в том, что она «обходится стране в сотни миллиардов долларов», потому что потери от «дырявой» границы огромны, и «умирают люди по всей стране из-за таких людей, как Нэнси Пелоси, которые не хотят дать правильное решение пограничной безопасности по политическим причинам».