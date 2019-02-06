Правительство предлагает отменить разрешения на перевозку спецгрузов

Москва, , 09:59 — REGNUM Законопроект, отменяющий необходимость получения специального разрешения на перевозку специальных грузов, являющихся грузами повышенной опасности, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 6 февраля.

Освобождение перевозчиков от необходимости получения специального разрешения на перевозку грузов повышенной опасности, по мнению правительства, не окажет влияния на безопасность перевозок, учитывая, что в соответствии с Положением о специальных перевозках на них распространяются повышенные требования по обеспечению безопасности перевозок.

Вместе с тем принятие предлагаемых проектом федерального закона изменений позволит исключить доступ лицам, не имеющим допуска к государственной тайне, к секретной информации о перемещении специальных грузов, указали авторы.

Сейчас движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных грузов, отнесенных согласно Европейскому соглашению о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ) к грузам повышенной опасности, допускается при наличии специального разрешения, выдаваемого уполномоченным органом при условии согласования маршрута перевозки.