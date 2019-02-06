Мирзиёев распорядился провести перепись населения Узбекистана

Ташкент, , 09:57 — REGNUM За годы независимости в Узбекистане перепись населения не проводилась, при этом ООН настоятельно призывает государства-члены провести по меньшей мере одну перепись населения и жилищного фонда в рамках Всемирной программы переписей населения и жилищного фонда 2020 года, следует из указа президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

В документе отмечается, что произошедшие изменения, кардинально повлиявшие на численность населения, половозрастную структуру, особенности расселения на территории республики и другие социально-демографические характеристики, существенно ограничивают применение имеющихся данных текущего учета населения.

Достоверная информация о населении Узбекистана и его благосостоянии является важнейшей основой для разработки долгосрочных прогнозов и государственных целевых программ социально-экономического развития, программ создания новых рабочих мест и обеспечения занятости населения, формирования индикаторов национальных Целей устойчивого развития, изучения процессов размещения и использования трудовых ресурсов, осуществления научных исследований.

«Принимая во внимание поддержку ООН, а также в целях обеспечения точного подсчета населения, индивидуального учета и детального его описания по полу, возрасту, семейному положению, уровню образования, жизни, занятости, национальности, гражданству и другим демографическим, социально-экономическим характеристикам в четко определенном едином учетном периоде, провести в 2022 году перепись населения в Республике Узбекистан», говорится в указе.

Документом регламентировано утверждение Концепции проведения переписи населения, Программа комплексных мер по проведению переписи, создание республиканской комиссии по оказанию содействия в переписи.

Государственному комитету по статистике, министерству экономики и промышленности, минфину, МВД, министерству юстиции Узбекистана поручено в срок до 1 июля 2019 года совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами разработать и внести в правительство проект закона республики «О переписи населения».

Закон должен предусматривать цели, порядок, период и сроки проведения переписи населения, организацию и проведение переписи населения на основе современных технологий и методологии, принятых в передовой зарубежной практике, участие органов государственной власти и управления в организации и проведении переписи, участие юридических и физических лиц и другое.

Национальному информационному агентству Узбекистана, Национальной телерадиокомпании Узбекистана и Агентству информации и массовых коммуникаций при администрации президента поручено организовать в СМИ публикации и тематические передачи по освещению целей и задач настоящего указа.

Контроль за исполнением указа возложен на премьер-министра страны и его заместителя, министра финансов и руководителя администрации президента Узбекистана.

По последним данным, население Узбекистана превысило отметку 33,2 миллиона человек.