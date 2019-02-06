Закон Московской области о городском округе Одинцово вступил в силу

Одинцово, Московская область, , 09:55 — REGNUM Закон о преобразовании Одинцовского района и города Звенигород в городской округ Одинцово вступил в силу 6 февраля, следует из текста документа.

Указано, что он вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

В состав городского округа вошли города Одинцово, Голицино, Звенигород и Кубинка, рабочие посёлки Большие Вязёмы, Заречье и Новоивановское, а также сёла, деревни, посёлки и дачные посёлки. В том числе посёлок и деревня Барвиха, где до последнего сопротивлялись реформе.

Наибольшие вопросы вызывало включение в состав округа исторического города Звенигорода, имевшего независимый статус. Его жители выходили на акции протеста, действовали группы активистов, отстаивавшие суверенитет. Тем не менее, остановить изменения они не смогли.

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