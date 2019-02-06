Раздача бедным просроченной еды не нуждается в преференциях: мнение

Оренбург, , 10:05 — REGNUM Магазинам за бесплатную реализацию продуктов питания с истекающим сроком годности не надо никаких преференций. Такое мнение выразил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM эксперт Оренбургского отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) Владимир Данильчук, комментируя инициативу депутата Госдумы Сергея Вострецова, который предлагает бесплатно отдавать почти просроченные продтовары и предоставить магазинам налоговые льготы за такие акции.

Данильчук считает, что ни доплачивать за бесплатную раздачу так называемой «просрочки», ни что-либо компенсировать не надо.

«Объясню почему. Мы видим ценники в магазинах и понимаем, почему в том числе этот товар не продается. Потому что изначально цены завышены.

Есть скоропортящийся товар, например молоко и хлеб, но думаю, эта категория не попадёт в этот список. Насколько я знаю, молоко возвращают на молокозавод и там перерабатывают в кисломолочные продукты, то же самое с хлебом. Знаю оренбургский комбинат, который забирает оставшийся в магазинах хлеб и делает сухари», — сказал общественник.

По мнению Владимира Данильчука, облекать идею в законопроект — излишне, поскольку проведение благотворительных акций — это сугубо личное дело каждого магазина.

По поводу идеи о налоговых льготах эксперт ОНФ выразил отрицательное отношение, поскольку считает, что такая практика может негативно отразиться на ценообразовании. Магазины могут начать завышать ценники, зная о гарантированной компенсации и льготах за сбыт бесплатно населению «просрочки». Он отметил, что знает магазины, где разумные цены и нет проблем с остатком просроченной продукции.

Если брать с точки зрения морали, этики, всё это дурно попахивает, считает Данильчук. По его словам, разрыв между слоями общества огромен. Депутаты Госдумы получают по 500 тыс. рублей и думают о своих согражданах, которые живут за чертой бедности, предлагая решение проблемы в виде бесплатной раздачи почти просроченного продовольствия.

«Можно было бы преференции направить на социальные пособия», — сказал эксперт.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, депутат Госдумы Сергей Вострецов («Единая Россия») предлагает ввести в практику в магазинах бесплатную раздачу продовольственных товаров, чей срок годности почти истёк. В качестве поддержки таких торговых компаний парламентарий считает необходимым налоговые льготы.