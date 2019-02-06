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Астронавты NASA возобновят полеты на ракетах США в 2019 году — Трамп

Политика

«В 2019 году американские астронавты снова отправятся в космос на американских ракетах»

Астронавты NASA возобновят полеты на ракетах США в 2019 году — Трамп
Иван Шилов © ИА REGNUM
Дональд Трамп

Вашингтон, 6 февраля 2019, 09:48 — REGNUM  Астронавты США возобновят полеты в космос на ракетах отечественного производства в 2019 году, заявил глава Белого дома Дональд Трамп, выступая с посланием «О положении страны», которое транслировали ведущие телеканалы страны.

«В 2019 году американские астронавты снова отправятся в космос на американских ракетах», — заявил Трамп.

Напомним, ранее сообщалось, что американское аэрокосмическое агентство (NASA) может отказаться от покупки мест на российских «Союзах» для запусков астронавтов на Международную космическую станцию (МКС). Предполагается, что это может быть сделано уже в ноябре 2019 года.

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Космические полеты, аппараты и исследования
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