В Алтайском крае продажу вейпов намерены ограничить уже в 2019 году

Барнаул, , 09:55 — REGNUM Во втором чтении законопроект «Об установлении на территории Алтайского края ограничения розничной продажи несовершеннолетним электронных систем доставки никотина, жидкостей для электронных систем доставки никотина» алтайские парламентарии намерены рассмотреть на апрельской сессии. Об этом в ходе интернет-конференции заявил заявил председатель комитета Алтайского краевого Законодательного собрания (АКЗС) по здравоохранению и науке Александр Лазарев.

По его словам, распространение электронных сигарет среди детей и подростков принимает угрожающие масштабы.

«В докладе Всемирной организации здравоохранения «Электронные системы доставки никотина» отмечается, что долговременное их использование повышает риск хронической обструктивной болезни легких, рака легких и, возможно, сердечно-сосудистых и некоторых других заболеваний, также связанных с курением.

Кроме того, как утверждает ВОЗ, выдыхаемый курильщиком вторичный аэрозоль для окружающих тоже опасен, поскольку содержит высокие концентрации токсичных веществ, а уровень содержания некоторых металлов, таких как никель и хром, во вторичном аэрозоле даже выше, чем при пассивном курении обычных сигарет», — пояснил депутат.

Александр Лазарев также отметил, что в феврале 2019 года депутаты обсудят данный законопроект в рамках заседания Совета по науке, наукоемким технологиям и инновационному развитию при АКЗС. А в марте этот вопрос станет темой депутатских слушаний, участие в которых примут представители общественности, органов государственной власти и местного самоуправления.

Проектом алтайского закона предлагается также запретить на территории региона розничную продажу электронных систем доставки никотина и жидкостей для них в детских, образовательных и медицинских организациях, в физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружениях, в местах проведения культурно-массовых мероприятий с участием несовершеннолетних.

Напомним, что в первом чтении документ был принят депутатами АКЗС в ноябре 2018 года. Аналогичные законы, устанавливающие ограничения розничной продажи несовершеннолетним электронных систем доставки никотина и жидкостей для них, приняли уже 18 субъектов Российской Федерации.

В Госдуме такие решения приветствуют.

«Вот, что такое политическая воля: устав ждать решения федерального центра, депутаты Алтайского края взяли и запретили продажу вейпов и электронных сигарет подросткам. И поступили абсолютно правильно», — заявил в ноябре 2018 года депутат Госдумы Федот Тумусов («Справедливая Россия»).

Он считает правильным, когда в отсутствие федерального закона инициатива идет со стороны регионов.

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