Главы МИД Индонезии и Бангладеш обсудили развитие экономических связей

Дакка, , 09:34 — REGNUM Индонезия и Бангладеш договорились продолжать совершенствовать экономическое сотрудничество, сообщает внешнеполитическое ведомство Индонезии.

Министр иностранных дел Бангладеш Абдул Момен высоко оценил визит главы МИД Индонезии Ретно Марсуди в Дакку. Ретно Марсуди стала первым министром иностранных дел, посетившим Бангладеш при новом правительстве премьер-министра Шейх Хасины.

В ходе встречи стороны обсудили расширение торгового сотрудничества посредством соглашения о преференциальных тарифах, переговоры о котором начнутся в конце февраля 2019 года в Дакке. Кроме того, на совещании обсуждались усилия по завершению проекта соглашения о купле-продаже сжиженного природного газа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посольство Индонезии в Дакке призвало предпринимателей и индонезийских инвесторов расширять свой бизнес и начать инвестировать в Бангладеш.

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