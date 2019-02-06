Губернатор предложил Мособлдуме упразднить Серпуховской район

Серпухов, Московская область, , 09:28 — REGNUM В Московскую областную думу внесён проект об упразднении Серпуховского района. Текст документа опубликован на официальном сайте правительства Московской области.

Законопроект «Об упразднении Серпуховского района Московской области и внесении изменений в Закон Московской области «Об административно-территориальном устройстве Московской области» внесён губернатором Подмосковья Андреем Воробьёвым.

Власти Московской области проводят в регионе административную реформу, объединяя районы и населённые пункты, расположенные в них, в городские округа. Недавно было принято решение объединить Одинцово, Одинцовский район и город Звенигород в городской округ «Одинцово».

Ранее губернатор Подмосковья Воробьёв, комментируя административную реформу, заверил, что хаотичная застройка в результате преобразования в городские округа территориям не угрожает.

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