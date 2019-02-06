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Экс-депутат Рады: Украине для выживания нужна Россия

Политика

Иначе Украина пропадет

Экс-депутат Рады: Украине для выживания нужна Россия
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
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Киев, 6 февраля 2019, 09:35 — REGNUM  Для Украины сотрудничество с Россией является вопросом выживания. Об этом заявила бывший депутат Верховной рады Анна Герман в эфире украинского телеканала NewsOne.

Россия — партнер Украины, с которым нужно строить сотрудничество, нравится это или нет. Партнерство с Россией необходимо ради выживания, иначе Украина пропадет, заключила Герман.

Таким образом политик прокомментировала заявление президента Украины Петра Порошенко, пообещавшего не пускать на президентские выборы российских наблюдателей. Выборы президента и парламента состоятся на Украине 31 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экономический крах в случае дальнейшего ухудшения отношений с Россией предрек Украине бывший министр транспорта и связи Евгений Червоненко. Вместе с тем Порошенко 5 февраля заявил, что в низком благосостоянии украинских граждан виновата именно Россия.

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А также: Порошенко: В низком благосостоянии украинских граждан виновата Россия

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