Демократы не аплодировали словам Трампа о низкой безработице — СМИ

Вашингтон, , 09:30 — REGNUM Демократы конгресса не стали аплодировать заявлению президента США Дональда Трампа о рекордно низком в США уровне безработицы, сообщает The Washington Examiner.

«Безработица достигла самого низкого уровня за последние полвека, — сообщил Трамп в ежегодном послании к конгрессу. — Афро-американская, испано-американская и азиатско-американская безработица достигли самого низкого уровня, когда-либо зарегистрированного. Безработица среди американцев с ограниченными возможностями также достигла рекордно низкого уровня».

Несмотря на то, что это хорошие новости, демократы, у которых есть разногласия с президентом по поводу способов повышения занятости, не стали приветствовать эти позитивные данные. Но прогресс в «женском вопросе» в речи Трампа они праздновали вместе с республиканцами: когда президент сказал, что «никто не выиграл от нашей процветающей экономики больше, чем женщины, которые заполнили 58% новых рабочих мест, созданных в прошлом году», была двухпартийная овация.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе министр торговли США Уилбур Росс заявил, что в прошлом месяце было создано 304 000 новых рабочих мест, а в производстве со времени избрания Дональда Трампа было создано почти полмиллиона.