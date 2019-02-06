Греция намерена присоединиться к «Турецкому потоку»

Афины , , 09:19 — REGNUM Греция намерена участвовать в реализации проекта «Турецкий поток», чтобы расширить сотрудничество с Анкарой, заявил премьер-министр страны Алексис Ципрас, передает греческий телеканал ERT.

«Энергетика должна стать мостом сотрудничества, а не препятствием, не поводом для столкновений в регионе», — заявил Ципрас по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрждоганом.

Также премьер-министр Греции заявил о намерении вернуть «позитивную» повестку дня в отношения двух государств.

Напомним, что греческие власти ранее неоднократно давали понять, что они заинтересованы в продлении газопровода «Турецкий поток» на свою территорию. Из Греции газопровод может пойти в Италию по дну Адриатического моря.

Однако есть и альтернативный маршрут — через Болгарию, Сербию и Венгрию до Австрии или Словакии.

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