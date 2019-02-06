Среда, 6 Февраля 2019 года
10:34:44 МСК

Бесплатная «просрочка» — это частное дело владельцев магазинов: мнение

Политика

Депутат Пермской гордумы Надежда Агишева считает, что частные благотворительные проекты никто на отменяет, как и пропаганду разумного потребления

Бесплатная «просрочка» — это частное дело владельцев магазинов: мнение
Уолтер Лэнгли. Еда бедняка. 1891

Пермь, 6 февраля 2019, 10:17 — REGNUM  Бесплатная раздача продуктов питания с истекающий сроком годности — это частное дело владельцев магазинов. Они могут принимать решение о бесплатной раздаче таких товаров перед окончанием срока реализации. Такое мнение выразила депутат Пермской гордумы Надежда Агишева («Яблоко») в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM, комментируя предложение депутат Госдумы Сергея Вострецова, которое он готов представить в парламенте РФ в виде законопроекта.

«Механизм установления сроков обеспечивает недопущением вреда здоровью покупателя, и в глобальном смысле он важнее, чем удовлетворение потребности в продуктах малоимущих. Надо бороться с бедностью, развивать конкуренцию и снижать давление на предпринимателей. Частные благотворительные проекты никто на отменяет, как и пропаганду разумного потребления. Но приоритет не в этом, а в обеспечение достойного существования россиян и развития механизмов эффективной социальной помощи», — подчеркнула Агишева.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, депутат Госдумы Сергей Вострецов предложил в магазинах ввести практику бесплатной раздачи продуктов питания, срок годности которых истекает, а магазинам с такими акциями предоставлять налоговые преференции. Вострецов заявил о готовности представить в Госдуму соответствующий законопроект.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Бедность
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить