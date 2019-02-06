Глава Индонезии о «российской пропаганде»: «Мы не говорим о стране»

Джакарта, 6 февраля 2019, 09:02 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо разъяснил сделанное им заявление о «российской пропаганде» после реакции посольства Российской Федерации в Джакарте, сообщает Antaranews.
«Да мы не говорим о стране», — заявил президент Индонезии.
Джоко Видодо пояснил, что выражение «российская пропаганда» — это термин из статьи политического консалтингового агентства США, Rand Corporation, опубликованной в 2016 году. Рассматриваемая «российская пропаганда» — это техника.
Глава государства также подчеркнул, что «двусторонние отношения между Индонезией и Российской Федерацией очень хорошие».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в официальном заявлении посольства Российской Федерации в Индонезии говорилось, что термин «российская пропаганда» вовсе не основан на реальности.
Посольство еще раз подтвердило позицию страны о невмешательстве во внутренние дела и избирательные процессы в зарубежных странах, включая Индонезию.
Читайте ранее в этом сюжете: Россия не вмешивается в выборы в Индонезии — посольство РФ в Джакарте