Глава Индонезии о «российской пропаганде»: «Мы не говорим о стране»

Джакарта, , 09:02 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо разъяснил сделанное им заявление о «российской пропаганде» после реакции посольства Российской Федерации в Джакарте, сообщает Antaranews.

«Да мы не говорим о стране», — заявил президент Индонезии.

Джоко Видодо пояснил, что выражение «российская пропаганда» — это термин из статьи политического консалтингового агентства США, Rand Corporation, опубликованной в 2016 году. Рассматриваемая «российская пропаганда» — это техника.

Глава государства также подчеркнул, что «двусторонние отношения между Индонезией и Российской Федерацией очень хорошие».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в официальном заявлении посольства Российской Федерации в Индонезии говорилось, что термин «российская пропаганда» вовсе не основан на реальности.

Посольство еще раз подтвердило позицию страны о невмешательстве во внутренние дела и избирательные процессы в зарубежных странах, включая Индонезию.

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