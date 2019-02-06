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Глава Индонезии о «российской пропаганде»: «Мы не говорим о стране»

Политика

Президент Индонезии подчеркнул, что «двусторонние отношения между Индонезией и Российской Федерацией очень хорошие»

Джакарта, 6 февраля 2019, 09:02 — REGNUM  Президент Индонезии Джоко Видодо разъяснил сделанное им заявление о «российской пропаганде» после реакции посольства Российской Федерации в Джакарте, сообщает Antaranews.

«Да мы не говорим о стране», — заявил президент Индонезии.

Джоко Видодо пояснил, что выражение «российская пропаганда» — это термин из статьи политического консалтингового агентства США, Rand Corporation, опубликованной в 2016 году. Рассматриваемая «российская пропаганда» — это техника.

Глава государства также подчеркнул, что «двусторонние отношения между Индонезией и Российской Федерацией очень хорошие».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в официальном заявлении посольства Российской Федерации в Индонезии говорилось, что термин «российская пропаганда» вовсе не основан на реальности.

Посольство еще раз подтвердило позицию страны о невмешательстве во внутренние дела и избирательные процессы в зарубежных странах, включая Индонезию.

Читайте ранее в этом сюжете: Россия не вмешивается в выборы в Индонезии — посольство РФ в Джакарте

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Внешняя политика Индонезии
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