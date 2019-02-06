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Глава «Автодора» Кельбах освобожден от должности

Политика

На его место назначен Вячеслав Петушенко

Москва, 6 февраля 2019, 08:59 — REGNUM  Председатель правления госкомпании «Российские автомобильные дороги» Сергей Кельбах освобожден от должности. Соответствующее распоряжение, подписанное премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, опубликовано на сайте правительства.

Отмечается, что Кельбах уволен с поста главы «Автодора» по собственной просьбе. Другим распоряжением на эту должность назначен Вячеслав Петушенко.

Сергей Кельбах стоял во главе «Автодора» с 2011 года. Его преемника Вячеслава Петушенко в августе 2018 года назначили первым заместителем председателя правления госкомпании. Ранее Петушенко возглавлял учреждение «Центравтомагистраль».

Госкомпания «Российские автомобильные дороги» была основана в 2009 году.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 февраля Медведев освободил от должности руководителя Федерального агентства по туризму Олега Сафонова. Полномочия самого Ростуризма передаются в ведение Минэкономразвития.

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