Глава «Автодора» Кельбах освобожден от должности

Москва, , 08:59 — REGNUM Председатель правления госкомпании «Российские автомобильные дороги» Сергей Кельбах освобожден от должности. Соответствующее распоряжение, подписанное премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, опубликовано на сайте правительства.

Отмечается, что Кельбах уволен с поста главы «Автодора» по собственной просьбе. Другим распоряжением на эту должность назначен Вячеслав Петушенко.

Сергей Кельбах стоял во главе «Автодора» с 2011 года. Его преемника Вячеслава Петушенко в августе 2018 года назначили первым заместителем председателя правления госкомпании. Ранее Петушенко возглавлял учреждение «Центравтомагистраль».

Госкомпания «Российские автомобильные дороги» была основана в 2009 году.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 февраля Медведев освободил от должности руководителя Федерального агентства по туризму Олега Сафонова. Полномочия самого Ростуризма передаются в ведение Минэкономразвития.

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