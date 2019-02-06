Куба получит от России госкредит на военную технику

Москва, , 08:44 — REGNUM Госкредит в размере €38 млн предоставит российская сторона Кубе для покупки военной техники. Соглашение об этом уже подписано, необходимые процедуры в Москве пройдены, рассказал глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев изданию «Коммерсантъ».

"Кредитное соглашение подписано и уже прошло внутригосударственные процедуры с российской стороны», — отметил Шугаев.

Он напомнил о действующем с 2006 года соглашении с Гаваной о военно-техническом сотрудничестве. Россия поставила на Кубу большое количество техники: авиационную, бронетанковую, морскую технику, артиллерийские системы, средства ПВО.

В настоящее время взаимодействие идет в рамках программы так называемого технологического сотрудничества, приоритет имеют проекты по развитию кубинского оборонного сектора. За счет средств российского госкредита Куба будет развивать свой военно-промышленный комплекс.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе вице-премьер Юрий Борисов рассказал о намерении России помочь Кубе восстановить парк самолетов местных авиакомпаний. Завершить работу планируется в 2019 году.

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