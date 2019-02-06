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Отстранение главы Минздрава Украины будет обжаловано — министр юстиции

Политика

Украинский суд не может запретить работать американке Супрун

Киев, 6 февраля 2019, 08:44 — REGNUM  Решение окружного административного суда Киева об отстранении и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун будет срочно обжаловано, заявил министр юстиции Украины Павел Петренко 5 февраля на своей странице в социальной сети Facebook.

«Абсурдные безответственные решения украинских судов не смогут запретить Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения», — подчеркнул Петренко.

Министр также отметил, что отстранение Супрун стало ещё одним доказательством того, что на Украине должна быть завершена судебная реформа «без проволочек и компромиссов».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее киевский суд запретил американке Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения. Решение украинского суда вызвало обеспокоенность посольств США и Великобритании. Дипломаты пообещали внимательно следить за дальнейшим развитием ситуации.

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Политическая жизнь Украины
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