В Эстонии силы обороны проводят совместные учения с военными стран НАТО

Таллин, , 08:33 — REGNUM Эстонские силы обороны проведут совместные учения с участием союзников по Североатлантическому альянсу. По информации пресс-службы сил обороны страны, манёвры Talvelaager стартуют сегодня, 6 февраля. Они пройдёт на Центральном полигоне и полигоне Первой пехотной бригады на территории Эстонии.

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Планируется, что в учениях будут задействованы свыше 1 тысячи военнослужащих, включая военных эстонских сил обороны, международного батальона НАТО, морских пехотинцев и национальных гвардейцев из США, пишет РИА Новости. Также в маневрах примут участие военнослужащие из Великобритании и Бельгии и члены военизированного ополчения «Кайтселиит».

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Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2018 года в Прибалтике и Польше прошли крупнейшие военные учения НАТО и США. В них приняли участие несколько десятков тысяч военных. Одновременно на территории прибалтийских стран состоялись сразу несколько учений — «Удар меча», «Удар молнии» и «Балтопс». Манёвры были проведены на море, на суше и в воздухе.

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