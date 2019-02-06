Макрон: Во Франции 24 апреля станет Днем памяти жертв геноцида армян

Париж, , 08:28 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон объявил вечером 5 февраля перед армянской общиной, что 24 апреля во Франции станет «национальным Днем памяти жертв геноцида армян», сообщает газета 20 minutes.

Выступая на ежегодном совете армянских организаций во Франции, глава государства выполнил свое предвыборное обещание включить в календарь День памяти жертв геноцида армян, жест, которого они ждали с нетерпением.

Президент Франции также почтил память певца и актера армянского происхождения Шарля Азнавура, скончавшегося 1 октября 2018 года. Его сын, Николас Азнавур, подарил главе государства дудук, традиционную армянскую деревянную флейту. Эммануэль Макрон также почтил память композитора Мишеля Леграна.

Напомним, 24 апреля армянские общины по всему миру поминают жертв геноцида, погубившего полтора миллиона человек, по тому времени приблизительно треть нации.

Геноцид армян в Османской империи 1915 года признан рядом государств (Россия, Уругвай, Франция, Италия, Нидерланды, Бельгия, Польша, Литва, Словакия, Швеция, Швейцария, Греция, Кипр, Ливан, Канада, Венесуэла, Аргентина, Чили, Ватикан, Боливия, Австрия, Люксембург, Бразилия).

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