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Казахстан и Словакия планируют укрепить политическое сотрудничество

Политика

Казахстан поддержал приоритеты Словакии в качестве председателя ОБСЕ

Братислава, 6 февраля 2019, 07:47 — REGNUM  Заместитель министра иностранных дел Казахстана Роман Василенко и государственный секретарь МИД Словакии Лукашем Паризеком обсудили укрепление политического сотрудничества в рамках ОБСЕ, сообщили 6 февраля в пресс-службе внешнеполитического ведомства Казахстана.

Василенко поддержал приоритеты Словакии в качестве председателя ОБСЕ. Дипломат также рассказал об инициативе президента Казахстана Нурсултана Назарбаева об укреплении комплексной безопасности на евразийском пространстве в рамках ОБСЕ.

Во время визита делегации Казахстана в Братиславу состоялся бизнес-форум, в ходе которого стороны обсудили развитие торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября 2018 г. премьер-министр Словакии Петер Пеллегрим посетил с официальным визитом Казахстан впервые за всю историю двусторонних отношений. Глава правительства встретился с президентом республики Нурсултаном Назарбаевым.

Читайте ранее в этом сюжете: Словакия готова к развитию экономических отношений с Казахстаном

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Политическая жизнь Казахстана
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