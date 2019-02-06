В акции протеста в Париже приняли участие до 30 тыс. человек — СМИ

Париж, , 07:52 — REGNUM Около 30 тыс. человек, включая активистов движения «желтые жилеты», вышли на всеобщую забастовку в Париже. Об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на данные профсоюза всеобщей конфедерации труда.

Издание также отмечает, что в префектуре полиции Парижа заявили о 18 тыс. протестующих, а сторонние наблюдатели насчитали 14 тыс. митингующих.

Забастовка, организованная профсоюзом всеобщей конфедерации труда, прошла 5 февраля во Франции. Протестующие выступили за рост покупательной способности и налоговую справедливость.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в префектуре Парижа заявили, что группы, состоящие из активистов движения «желтые жилеты» и протестующих профсоюза всеобщей конфедерации труда, заблокировали один из четырех входов на международный оптовый рынок Ранжис в пригороде Парижа.

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