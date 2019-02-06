Парламентские выборы в отдельных районах ДР Конго пройдут в конце марта

Бени, Конго, , 07:29 — REGNUM Избирательная комиссия в Демократической республике Конго (CENI) объявила, что парламентские выборы в областях Бени, Бутембо и Юмби пройдут 31 марта 2019 года, сообщает RFI Kiswahili.

Президентские выборы 30 декабря 2018 г. не смогли пройти в этих областях из-за вспышки лихорадки Эбола и проблем с безопасностью.

«СENI предоставило расписание выборов для этих областей. Сейчас серьезная работа будет проведена силами по установлению безопасности», — сообщил представитель CENI по связям с общественностью Жан-Баптист.

По данным комиссии ООН по правам человека в ДР Конго, Эбола в области Бени унесла жизни более 480 человек с августа 2018 года, также это серьезная проблема для Бутембо. В области Юмби продолжаются межэтнические столкновения, которые стали причиной смерти около 900 человек.

Президентские выборы в этих областях уже не состоятся, так как победитель уже объявлен и приведен к присяге.