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Парламентские выборы в отдельных районах ДР Конго пройдут в конце марта

Политика

Из-за проблем с безопасностью и заболеваниями Эболой в некоторых областях ДР Конго не прошли президентские выборы

Бени, Конго, 6 февраля 2019, 07:29 — REGNUM  Избирательная комиссия в Демократической республике Конго (CENI) объявила, что парламентские выборы в областях Бени, Бутембо и Юмби пройдут 31 марта 2019 года, сообщает RFI Kiswahili.

Президентские выборы 30 декабря 2018 г. не смогли пройти в этих областях из-за вспышки лихорадки Эбола и проблем с безопасностью.

«СENI предоставило расписание выборов для этих областей. Сейчас серьезная работа будет проведена силами по установлению безопасности», — сообщил представитель CENI по связям с общественностью Жан-Баптист.

По данным комиссии ООН по правам человека в ДР Конго, Эбола в области Бени унесла жизни более 480 человек с августа 2018 года, также это серьезная проблема для Бутембо. В области Юмби продолжаются межэтнические столкновения, которые стали причиной смерти около 900 человек.

Президентские выборы в этих областях уже не состоятся, так как победитель уже объявлен и приведен к присяге.

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