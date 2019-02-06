Франция провела тренировочную миссию по ядерному сдерживанию

Париж, , 07:24 — REGNUM В министерстве обороны Франции заявили, что экипаж истребителя «Рафаль» успешно завершил тренировочную миссию по ядерному сдерживанию противника, сообщает Le Figaro.

Известно, что истребитель взлетел с авиабазы Сен-Дизье, чтобы выполнить операцию, на которую отводилось 11 часов. Миссия по ядерному сдерживанию противника включала полеты на большой высоте, дозаправку в воздухе, фазу проникновения на малую высоту в «высоко защищенных» районах, мониторинг местности и запуск ракет ASMP-А без ядерного заряда на испытательном участке Бискаросса в Ланде.

Напомним, тренировочная миссия во Франции прошла на фоне решения США выйти из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), подписанный в 1987 году между СССР и США. Договор был направлен на ликвидацию всех баллистических ракет Российской Федерации и США, а также крылатых ракет дальностью от 500 до 5500 км.

Иран 2 февраля 2019 года представил свою новую крылатую ракету с дальностью полета более 1300 км.