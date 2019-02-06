Синдзо Абэ поздравил с Восточным Новым годом на китайском языке

Токио, , 06:51 — REGNUM Премьер-министр Японии Синдзо Абэ на церемонии украшения Токийской телебашни красной подсветкой, которая является частью новогодних торжеств, поздравил всех собравшихся с Новым годом на китайском языке, сообщает 5 февраля газета «Жэньминь жибао».

Ночью по местному времени 5 февраля премьер-министр Японии Синдзо Абэ сказал на китайском «Счастливого Весеннего фестиваля» (именно так в Китае называют Новый год по Лунному календарю) во время церемонии украшения.

Он также отметил, что прошедший год стал важным в истории китайско-японских отношений. По его словам, отношения между странами вернулись в нормальное русло благодаря усилиям премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна и его собственным усилиям.

«Я также надеюсь, что как можно больше японских граждан посетят Китай, дабы построить яркий мост двусторонних обменов», — заявил Абэ, выразив также надежду, что и Японию во время праздников посетит большое количество китайцев.

Напомним, что выступая 28 января с программной речью в японском парламенте Синдзо Абэ выразил надежду, что ему удастся вывести отношения с Китаем на «новую высоту».

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