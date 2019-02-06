Климкин: Отстранение чиновницы Супрун открывает ящик Пандоры

Киев, , 05:41 — REGNUM Отстранение от должности и.о. министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун может привести к плохим последствиям, заявил украинский министр иностранных дел Павел Климкин в Facebook.

Комментируя решение суда по поводу Супрун, он написал:

«Вы же понимаете, что это решение в нашем не основанном на прецедентах праве открывает ящик Пандоры. Представьте, что сейчас начнется, если мы будем анализировать шаги и решения всех и.о. Так можно далеко зайти. Но, собственно, такими темпами мы туда дойдем довольно быстро».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Супрун была отстранена от должности судом по заявлению Игоря Мосийчука, депутата Верховной рады (Радикальная партия). Украинский вице-премьер Павел Розенко назвал это попыткой политических сил вернуть коррупцию в систему здравоохранения.

Сам Мосийчук аргументировал свой иск тем, что назначения Супрун «на эту должность в установленном порядке компетентным органом осуществлено не было». Отметим, что Супрун является уроженкой Соединенных Штатов.

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