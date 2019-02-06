Washington Times: Миру не нужна новая гонка ядерных вооружений

Александр Белов, , 08:32 — REGNUM

Президент США Дональд Трамп собирается начать новую гонку ядерных вооружений. В пятницу, 1 февраля, в американской администрации объявили о том, что Соединенные Штаты намерены выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), подписанного между США и Россией. Осенью 2018 года Трамп хвастался о том, что «у нас больше денег, чем у кого-либо еще», поэтому США будут наращивать свои ядерные силы, пока Россия и Китай не придут в себя. Заявление Белого дома о выходе из ДРСМД запустит шестимесячный период, который потребуется для полного выхода из договора. Если с Россией не удастся достигнуть соглашения, то все ограничения будут сняты. Россия, Китай и США начнут создавать больше ядерного оружия, размещая его в новых местах. Возрастет вероятность начала глобальной ядерной войны в случае человеческой ошибки, аварии или несчастного случая, пишет Катрина Ванден Неувел в статье для издания The Washington Times.

Союзники США и сторонние эксперты осудили действия Вашингтона. В «Союзе заинтересованных ученых» (UCS) предупредили, что данный шаг «в конечном итоге подорвет безопасность Соединенных Штатов и их союзников». Европейский союз настоятельно призвал Соединенные Штаты «рассмотреть последствия возможного выхода из ДРСМД для собственной безопасности, безопасности союзников и всего мира». Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что «прекращение действия договора приведет к многочисленным негативным последствиям».

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Договор о РСМД, подписанный бывшим американским президентом Рональдом Рейганом и бывшим генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачёвым, ознаменовал собой начало конца гонки вооружений и «холодной войны». Впервые Соединенные Штаты и Советский Союз договорились не просто ограничить ядерное оружие, но и уничтожить его. Около 2 тыс. 700 боеголовок и целая категория ракет средней дальности были ликвидированы. Договор о РСМД привел к сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Импульс разоружения распространился на такие страны, как ЮАР и Ливия, которые отказались от своих исследований в области ядерного оружия. Торпедирование ДРСМД, вероятно, вызовет обратный процесс, в результате чего мир подвергнется большему риску и станет еще более опасным, чем когда-либо.

Нельзя сказать, что всё шло гладко после подписания ДРСМД. Многие считают, что Россия нарушает договор, при этом Китай не является его участником. Россия уверена, что США нарушили договор, разместив противоракеты у российской границы. Напряженность возросла, когда бывший президент США Билл Клинтон начал расширение НАТО в направлении российской границы. Затем в 2002 году экс-президент США Джордж Буш в одностороннем порядке вышел из Договора об ограничении систем противоракетной обороны. Недавно Россия приступила к разработке новой ракеты, которая, как утверждают некоторые эксперты, нарушает ДРСМД.

Как бы там ни было, Вашингтон должен делать ставку на политику принуждения, а не на выход из договора. Вместо подрыва усилий по денуклеаризации или сохранения статуса-кво, Соединенные Штаты должны возродить более смелые инициативы в области разоружения и вовлечь как Россию, так и Китай в дискуссии о расширенном сокращении ядерных арсеналов. Пришло время настаивать на проведении инспекций, обмене информацией, подписании новых соглашений, а не выходить из ДРСМД. Нужно сделать так, чтобы Китай присоединился к другим странам в области нераспространения, а не разрушать уже достигнутый прогресс.

Чтобы реализовать перечисленные выше варианты, Трампу прежде всего необходимо избавиться от советника по национальной безопасности Джона Болтона, который последовательно выступает против денуклеаризации. Американская администрация также должна обзавестись необходимым дипломатическим потенциалом, которого у нее пока нет.

Между тем вместо того, чтобы просто сидеть и ждать, когда Трамп начнет действовать, Конгресс США мог бы активизировать собственную деятельность. Десять сенаторов, включая пять потенциальных кандидатов в президенты США от Демократической партии, во главе с сенатором от штата Орегон Джеффом Мёркли предложили законодательство, запрещающее финансирование создания нового оружия, которое нарушало бы условия ДРСМД. Отказ США от права на первый ядерный удар помог бы ослабить растущую напряженность. Законодательные и гражданские обмены с Россией и КНР помогли бы не только обсуждению нового расширенного договора СНВ, но также поддержали более широкие усилия по демонтажу ядерных арсеналов и сотрудничеству в области нераспространения.

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На данный момент опасность также связана с тем, что сотни миллиардов долларов тратятся впустую на создание оружия, которое нельзя использовать, увеличивая тем самым опасность ядерной аварии или войны. Всё это лишь способствует распространению ядерного оружия, поскольку другие страны, подражая великим державам, также захотят обзавестись собственными ядерными арсеналами.

Договор о РСМД являлся краеугольным камнем в сфере контроля над вооружениями США и России на протяжении трех десятилетий. Очень легко разрушить устаревшую архитектуру контроля над вооружениями, однако гораздо сложнее будет создать новую. Мы являемся свидетелями усиления напряженности между Соединенными Штатами и Россией. Возобновление гонки ядерных вооружений — это последнее, в чём нуждаются США или остальной мир.