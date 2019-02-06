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В госдепе назначили спецпосланника по вопросу антисемитизма

Политика

Карр уже отправится с рабочим визитом в Словакию и Бельгию

Вашингтон, 6 февраля 2019, 05:23 — REGNUM  Илан Карр назначен спецпосланником госдепа США по мониторингу и борьбе с антисемитизмом, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео на своей странице в Twitter.

«Рад приветствовать назначение Илана Карра в нашу команду спецпосланником США по мониторингу и борьбе с антисемитизмом. Его долголетняя служба нашей стране и защита евреев поддержат нашу администрацию в ведущейся борьбе с антисемитизмом», — заявил он.

Согласно данным госдепа, Карр уже 6 февраля отправится с рабочим визитом в Словакию и Бельгию, где примет участие в конференциях, посвященных вопросам антисемитизма.

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