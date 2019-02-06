СМИ назвали дату и место второй встречи Трампа и Кима

Вашингтон, , 04:17 — REGNUM Вторая встреча американского президента Дональда Трампа и главы Северной Кореи Ким Чен Ына состоится во Вьетнаме, пишет Politico.

Уточняется, что саммит начнется 27 февраля и продлится два дня. Дату и место проведения встречи обозначил Трамп в ежегодным послании «О положении страны».

Напомним, предыдущая, первая встреча Кима и Трампа состоялась 12 июня 2018 года в Сингапуре в гостинице Capella. Основной темой переговоров была денуклеаризация Корейского полуострова.

После завершения этих переговоров стороны объявили, что будет и второй саммит. Место и время его проведения до сих пор не называлось. Комментируя планы по предстоящему саммиту, Трамп говорил, что очень рассчитывает на эту встречу.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, на 6 февраля запланирован визит в столицу Северной Кореи американского спецпредставителя КНДР Стивена Бигэна. Темой встречи с коллегой Ким Хёк Чхолем станут готовящиеся переговоры на высочайшем уровне.

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