Дипломаты США и Турции обсудили Сирию

Вашингтон, , 04:03 — REGNUM Ситуация в Сирии обсуждалась на встрече заместителей глав внешнеполитических ведомств Турции и Соединенных Штатов, сообщили в пресс-службе госдепа.

Переговоры между заместителем турецкого министра иностранных дел Седатом Оналом и заместителем главы госдепа Дэвидом Хейлом прошли в Вашингтоне 5 февраля. Оба дипломата участвовали в заседании рабочих групп по региональным вопросам и отношениям между Анкарой и Вашингтоном.

Обе стороны отметили, что для них важно сотрудничество. В рамках региональной повестки обсуждалась сирийская проблема, по которой Вашингтон и Анкара договорились продолжать диалог.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 февраля пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын заявил, что на севере Сирии должна образоваться буферная зона, которую будет контролировать Анкара. По его словам, передача Манбиджа под контроль Турции важна для дальнейших отношений между Анкарой и Вашингтоном.

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